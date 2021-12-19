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19 Ara 2021 - 18:25- Gündem G: 19 Ara 2021 - 18:31

Meteoroloji'den Kocaeli için soğuk hava uyarısı
Meteoroloji'den Kocaeli için soğuk hava uyarısı mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli'de meydana gelecek olan soğuk havaya karşı uyardı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bölgemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 22.12.2021 Çarşamba günü etkisini kaybedeceği ve sıcaklıkların 21.12.2021 Salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredeceği bildirilmiştir. Salı ve Cuma günleri arasında ilimiz genelinde hava sıcaklığının en düşük -1 ve en yüksek 6 derece aralığında olacağı; sıcaklıkların 24.12.2021 Cuma günü artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

19 Ara 2021 - 18:25 - Gündem

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