Meteoroloji'den Kocaeli için soğuk hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli'de meydana gelecek olan soğuk havaya karşı uyardı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bölgemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 22.12.2021 Çarşamba günü etkisini kaybedeceği ve sıcaklıkların 21.12.2021 Salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredeceği bildirilmiştir. Salı ve Cuma günleri arasında ilimiz genelinde hava sıcaklığının en düşük -1 ve en yüksek 6 derece aralığında olacağı; sıcaklıkların 24.12.2021 Cuma günü artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.