Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli'de meydana gelecek olan soğuk havaya karşı uyardı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bölgemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 22.12.2021 Çarşamba günü etkisini kaybedeceği ve sıcaklıkların 21.12.2021 Salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredeceği bildirilmiştir. Salı ve Cuma günleri arasında ilimiz genelinde hava sıcaklığının en düşük -1 ve en yüksek 6 derece aralığında olacağı; sıcaklıkların 24.12.2021 Cuma günü artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.
19 Ara 2021 - 18:25- Gündem Güncelleme: 19 Ara 2021 - 18:31
Meteoroloji'den Kocaeli için soğuk hava uyarısı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.