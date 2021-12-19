İzmit Belediyesi üst yönetimi Yenikent Cem ve Kültür Evi’nin programına katıldı

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Bal ve İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörlerinden Birol Sağlam Yenikent Cem ve Kültür Evi’nin düzenlediği kahvaltı programına katıldı. Yenikent Cem ve Kültür Evi Derneği’nin Başkanı Aysel Ersoy ve yönetiminin ev sahipliğindeki kahvaltı etkinliğine çok sayıda dernek üyesi ve davetli katıldı.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Leyla Düğün Salonu’nda önceki gün saat 09.30’da başlayan kahvaltı programına katılan İzmit Belediyesi üst yönetimi dernek yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Etkinliğe katılan vatandaşlar İzmit Belediyesi yöneticilerine katılımlarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.
BAŞKANIN SELAMINI İLETTİLER
İzmit Belediyesi yöneticileri, vatandaşlara CHP Genel Merkezi tarafından Kayseri’de gerçekleştirilen kamp programında olduğu için etkinliğe katılamayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileterek Yenikent Cem ve Kültür Evi yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.