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19 Ara 2021 - 19:25- Siyaset G: 19 Ara 2021 - 19:27

Soyluçiçek: AKP büyük bir ihanet içindedir

CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, akaryakıtlardaki zam kuyruklarına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Soyluçiçek, “Ekonomik anlamda yapılan hamleler, atılan adımların tamamı AKP tarafından Türkiye’ye yapılan ekonomik bir darbedir. AKP büyük bir ihanet içindedir” dedi
Soyluçiçek: AKP büyük bir ihanet içindedir mask

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, motorine 1,14, benzinde 0,69, LPG'ye 0,70 kuruş zam geldi. Böylece benzinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara'da 10,97 TL'den 11,66 TL’ye, İstanbul'da 10,92 TL'den 11,61 TL’ye, İzmir'de 10,99 TL'den 11,68 TL’ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara'da 10,36 TL’den 11,50 TL’ye, İstanbul'da 10,30 TL’den 11,44 TL’ye, İzmir'de 10,38 TL’den 11,52 TL’ye yükselecek. LPG’nin litresi Ankara’da 8,05 TL’den 8,75 TL’ye, İstanbul’da 8 TL’den 8,70 TL’ye ve İzmir’de 7,88 TL’den 8,58 TL’ye yükselecek. Benzin, mazot ve LPG’ye yapılacak zamlar öncesi vatandaşlar da araçlarına yakıt alabilmek için soluğu istasyon önlerinde alarak uzun kuyruklar oluşturdular. CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek de ortaya çıkan manzaraya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

“MİLLETİMİZE ZARAR VERİYOR”

Soyluçiçek yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Genel Başkanımızın da belirttiği gibi başta akli melekelerini yitiren ve ülkeyi uçuruma tam gaz sürükleyen AKP’nin başındaki zat ve avaneleri apaçık bir ihanet içindeler. Attıkları her adım ülke ekonomisine, ülkemizin para birimine ve direkt olarak milletimize zarar veriyor. İnsanlarımız geçim derdi çekerken, çarşıda pazarda evine ekmek götürememenin telaşına düşerken, bu iktidar hunharca yanlışlarına devam ediyor. Bu yanlışlar da millete tepeden tırnağa zam olarak geri dönüyor. Dün partimizi iftiralarla, yalanlarla suçlayan Erdoğan ve saray soytarıları, bugün attığı iftiraların hepsini kendi iktidarlarında millete yaşatıyor.

“AKP BÜYÜK BİR İHANET İÇİNDEDİR”

Ekmek kuyrukları, marketlerde gıda ürünlerine uygulanan kotalar, zamlar, yasaklar, hukuksuzluklar hepsi AKP döneminde zirve yapmış durumda. İşte gördüğümüz manzara da bundan bağımsız değildir. Gecenin bir vakti insanlar şimdi de akaryakıt kuyruğunda. Bugün almazsak yarın hiç alamayacağız telaşındalar. Erdoğan ve iktidarı artık yönetim kabiliyetini yitirmiş ve koltuğu kaybetmeme uğruna şuursuzca davranışlarda bulunuyor. Ekonomik anlamda yapılan hamleler, atılan adımların tamamı AKP tarafından Türkiye’ye yapılan ekonomik bir darbedir. AKP büyük bir ihanet içindedir. İktidar, ülkeyi iflasa sürükleyecektir ve bir an önce yapılacak seçimle halkın bu illetten, bu kangrenden kurtulması gerekir.”
# Zam, Çayırova, chp
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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19 Ara 2021 - 19:25 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Erken Emekli - Herkes gün gelecek ihanetin bedelini ödeyecek .ilk seçimde seyredecegiz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Aralık 21:24
01

Ihanet Budur - parti binalarında karılarını kızlarınızı koruyamayıp hatta bir yerde ilçe başkanınız yatay dans yaparken çekilmiş kaseti için mahkemeye verdi bunları konuşamayacak sormayacak kadar acizler kadınlarına ihaneti görmeyen zavallılar kalkıp ihanet namuslusu kesildiler

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 19 Aralık 19:46

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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