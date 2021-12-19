Soyluçiçek: AKP büyük bir ihanet içindedir

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, motorine 1,14, benzinde 0,69, LPG'ye 0,70 kuruş zam geldi. Böylece benzinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara'da 10,97 TL'den 11,66 TL’ye, İstanbul'da 10,92 TL'den 11,61 TL’ye, İzmir'de 10,99 TL'den 11,68 TL’ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara'da 10,36 TL’den 11,50 TL’ye, İstanbul'da 10,30 TL’den 11,44 TL’ye, İzmir'de 10,38 TL’den 11,52 TL’ye yükselecek. LPG’nin litresi Ankara’da 8,05 TL’den 8,75 TL’ye, İstanbul’da 8 TL’den 8,70 TL’ye ve İzmir’de 7,88 TL’den 8,58 TL’ye yükselecek. Benzin, mazot ve LPG’ye yapılacak zamlar öncesi vatandaşlar da araçlarına yakıt alabilmek için soluğu istasyon önlerinde alarak uzun kuyruklar oluşturdular. CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek de ortaya çıkan manzaraya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

“MİLLETİMİZE ZARAR VERİYOR”

Soyluçiçek yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Genel Başkanımızın da belirttiği gibi başta akli melekelerini yitiren ve ülkeyi uçuruma tam gaz sürükleyen AKP’nin başındaki zat ve avaneleri apaçık bir ihanet içindeler. Attıkları her adım ülke ekonomisine, ülkemizin para birimine ve direkt olarak milletimize zarar veriyor. İnsanlarımız geçim derdi çekerken, çarşıda pazarda evine ekmek götürememenin telaşına düşerken, bu iktidar hunharca yanlışlarına devam ediyor. Bu yanlışlar da millete tepeden tırnağa zam olarak geri dönüyor. Dün partimizi iftiralarla, yalanlarla suçlayan Erdoğan ve saray soytarıları, bugün attığı iftiraların hepsini kendi iktidarlarında millete yaşatıyor.

“AKP BÜYÜK BİR İHANET İÇİNDEDİR”

Ekmek kuyrukları, marketlerde gıda ürünlerine uygulanan kotalar, zamlar, yasaklar, hukuksuzluklar hepsi AKP döneminde zirve yapmış durumda. İşte gördüğümüz manzara da bundan bağımsız değildir. Gecenin bir vakti insanlar şimdi de akaryakıt kuyruğunda. Bugün almazsak yarın hiç alamayacağız telaşındalar. Erdoğan ve iktidarı artık yönetim kabiliyetini yitirmiş ve koltuğu kaybetmeme uğruna şuursuzca davranışlarda bulunuyor. Ekonomik anlamda yapılan hamleler, atılan adımların tamamı AKP tarafından Türkiye’ye yapılan ekonomik bir darbedir. AKP büyük bir ihanet içindedir. İktidar, ülkeyi iflasa sürükleyecektir ve bir an önce yapılacak seçimle halkın bu illetten, bu kangrenden kurtulması gerekir.”