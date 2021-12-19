Toprak altından çok miktarda uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik İzmit ve Karamürsel ilçelerinde 2 farklı operasyon düzenledi. Narkotik polisi tarafından yürütülen operasyonlar neticesinde toplam 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 3 kilogram 597 gram sentetik kannabinoid, 7 gram metamfetamin,1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan toplam 7 şüpheliden 5'i hakkında adli işlem başlatıldı. Sokak satıcısı olduğu değerlendirilen S.K. ve A.A. isimli 2 şahıs ise gözaltına alındı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Öte yandan operasyon anları polis kamerası tarafından kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik İzmit ve Karamürsel ilçelerinde 2 farklı operasyon düzenledi. Narkotik polisi tarafından yürütülen operasyonlar neticesinde toplam 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 3 kilogram 597 gram sentetik kannabinoid, 7 gram metamfetamin,1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan toplam 7 şüpheliden 5'i hakkında adli işlem başlatıldı. Sokak satıcısı olduğu değerlendirilen S.K. ve A.A. isimli 2 şahıs ise gözaltına alındı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.