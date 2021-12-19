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19 Ara 2021 - 20:56- Gündem G: 19 Ara 2021 - 20:58

İşte bugünkü vaka ve vefat sayısı!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 19 Aralık 2021 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 171 kişi hayatını kaybetti.
İşte bugünkü vaka ve vefat sayısı! mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 19 Aralık verilerine göre, 349 bin 193 test yapıldı. Son 24 saatte, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi. 22 bin 858 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 171 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Covid-19'un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip, salgın şartlarını hızla aşmaktır” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale,  Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 18 Aralık verilerine göre, dün 342 bin 183 test yapılmıştı. Dün, 17 bin 664 vaka tespit edilirken, 191 kişi hayatını kaybetmiş ve 25 bin 568 kişi sağlığına kavuşmuştu.

# sağlık, covid-19

19 Ara 2021 - 20:56 - Gündem

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