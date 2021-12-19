Ne öldürür ne güldürür! “1-1”

Berbat bir ilk yarı… Fabrika ayarlarına dönen, istekli, coşkulu bir oyun ve gol aranan ikinci yarı… Kocaelispor 1-0 geriye düştüğü maçta, Eyüpspor karşısında Diop’un golü ile 1-1 berabere kaldı. İkinci yarının oyun galibiyeti hak edecek türdendi. Maçın ardından Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve yönetim istifaya davet edildi. Hem de bu kez daha gür bir sesle..!

DIOP’UN ÜÇÜNCÜ GOLÜ

Kocaelispor sezonun 17. maçında ligin güçlü ekiplerinden Eyüpspor’u konuk etti. Son derece kötü bir ilk yarı geçiren yeşil siyahlılar bu yarıda Timur’un serbest vuruştan attığı golle 1-0 geriye düştü. İkinci yarıda ise ilk yarının aksine agresif, istekli ve sürekli arayan bir takım görüntüsü veren yeşil siyahlılar Diop’un 79. dakikadaki golü ile beraberliği buldu. Kalan sürede başka gol olmadı ve son düdük ile birlikte önce Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, ardından yönetim istifaya davet edildi.

KADER POZİSYONU

Özellikle son bölümlerde yüklenen, Atila ve Yiğitali ile fırsatları harcayan yeşil siyahlılar tabiri caizse rakibini elinden kaçırdı. Maçın kırılma anı Eyüp ekibi maçta 1-0 öndeyken Korcan’ın 77. dakikada kurtardığı toptu. Karşı karşıya mutlak golü kurtaran Korcan kader adamı oldu. Ancak Korcan’ın yenilen goldeki baraj kurma hatası da dikkatlerden kaçmadı.

İLAÇ GİBİ GELDİ

Korcan’ın çıkardığı bu pozisyondan 2 dakika sonra beraberlik golü geldi. İlyas pasında Benhur’u topla buluşturdu, Behhur da Diop’u gördü. Ceza sahası içinde topla buluşan 21 yaşındaki futbolcunun düzgün vuruşunda top filelerle buluştu. (1-1) Yine Diop maçın 53. dakikasında ise inanılmaz bir gol kaçırdı. Sağ kanattan Benhur topu son çizgi üzerinden çevirdi, kale önündeki Diop topun gelişine sert vurdu, kaleci Emrullah topu gol çizgisi üzerinden çevirdi.

RASHEED DE İZLEDİ

Son derece isteksiz, dağınık, kopuk bir ilk yarı geçiren ancak ikinci yarıda fabrika ayarlarına dönen Kocaelispor 1 puana üzülen taraf oldu. Puanını 24’e çıkaran yeşil siyahlılar cuma akşamı Adanaspor ile deplasmanda ilk yarının son maçında karşı karşıya gelecek. Öte yandan maçı yeni transfer Rasheed Akanbi de tribünden izledi.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL