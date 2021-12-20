Cemil Meriç’te Yerli Malı Haftası kutlandı  

Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kuruma devam eden öğrenciler Mutfak Atölyesinde öğretmenleri eşliğinde yerli malı haftasına uygun ve merkezin serasında yetiştirdikleri malzemelerle çeşitli ürünler yapıp kendi öğlen yemeklerini hazırladı.
CEMİL MERİÇ MANAVINDAN ALIŞVERİŞ
Kafeteryaya hazırlanan Yerli Malı konseptli manavda öğrencilere yerli mallarını tanıtarak çeşitli ikramlarda bulunuldu. Özel bireylere Türkiye’deki yerli malları şehir şehir tanıtılarak bunlar üzerine oyunlar düzenlendi. Özel bireyler Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Manavından istedikleri ürünleri alış-veriş yaparak alma olanağı buldu. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi manavında bolca fotoğraf çektiren öğrenciler, keyifli zamanın tadını çıkardı. Yerli Malı etkinlikleri hafta boyunca tüm öğrenciler eşliğinde verimli bir şekilde yapıldı.
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ OLMAK
Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artması olarak ifade ediliyor. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanıyor. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak deniliyor. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde duruluyor. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılıyor. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanıyor. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.