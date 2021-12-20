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20 Ara 2021 - 10:58- Gündem G: 20 Ara 2021 - 11:00

İzmit Pişmaniyesi’ne AB Coğrafi İşareti kazandırmak için ilk adımı atıldı

KOTO, İzmit Pişmaniyesi’ne Avrupa Birliği (AB) Tescilli Coğrafi İşaret kazandırmak için çalışmalara başladı. KOTO’da pişmaniyecilerle bir araya gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl müdürü İlhan Aydın, yol haritasını anlattı
İzmit Pişmaniyesi’ne AB Coğrafi İşareti kazandırmak için ilk adımı atıldı mask
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Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin girişimleriyle Coğrafi İşaret Belgesi alan İzmit Pişmaniyesi’nin marka ve isim değerini uluslararasılaştırmak için girişimlere başladı. Bu anlamda ilk adımı atan KOTO, pişmaniyeye, AB Coğrafı işareti kazandırmak amacıyla toplantı düzenledi. KOTO 16. Meslek Komitesi Meclis Üyesi, İzmit Pişmaniyesi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Kadir Çetin’in ev sahipliği yaptığı toplantıda Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın yapılması gerekenleri paylaşırken, pişmaniyeciler yoğun ilgiyle yer aldı.

ÜNİVERSİTE- İŞ DÜNYASI EL ELE VERMELİYİZ: BAŞARABİLİRİZ

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Müdürü Aydın, Coğrafi İşaretlerin şehirler ve ülkeler bakımından önemine dikkat çekerek, “Şehirlerin markalaşması artık günümüzde çok daha fazla önem arz etmekte, coğrafi işaretli ürünler de bu markalaşma sürecine önemli bir değer kazandırmaktadır. Bu nedenle gerek ilimiz gerekse ülkemizde coğrafi işaretli ürün sayısının artırılmasını destekliyor ve önemsiyoruz. Ülkemizde resmi olarak 945 çeşit ürün Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almıştır. İlimizde 9’u başvuru aşamasında, 10’u tescilli olmak üzere toplam 19 adet coğrafi işaret mevcuttur. Ancak AB nezdinde 7 coğrafi işaretimiz bulunmaktadır. Bu sayıyı artırmalıyız” dedi. Aydın, bu sürecin üniversite ve iş dünyası birlikte yürütülmesinin daha etkili olacağını belirterek, “El ele vermeliyiz. Başaramayacağımız bir çalışma değil” dedi.

ÇETİN: MADDİ VE MANEVİ DEĞERİ VAR

KOTO Meclis Üyesi ve Kooperatif Başkanı Kadir Çetin de, İzmit Pişmaniyesi’ne AB coğrafi işareti kazandırmanın, maddi ve manevi kazanımlarına dikkat çekerek, “Avrupa Birliği Coğrafi İşareti, hem pişmaniyemizin uluslararasılaştırılması, hem de pişmaniye üreticilerimizin emeklerinin karşılığını bulması noktasında önem arz ediyor. Sürecin ivedilikle ilerlemesi adına bizzat konunun takipçisi olacağız” dedi. Akabinde pişmaniyeciler, süreçle ilgili önerilerini paylaştı. Buna göre ilk etapta 5 kişilik teknik ekip kurulmasına karar verildi. Bu teknik ekip en kısa sürede Türk Patent Enstitüsü’nü ziyaret ederek, yol haritası oluşturacak. Bir yandan da Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan pişmaniye standardı revizyonu için çalışma gerçekleştirilecek.

# Sanayi

20 Ara 2021 - 10:58 - Gündem

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