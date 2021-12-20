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20 Ara 2021 - 11:08- Gündem G: 20 Ara 2021 - 11:11

Yolcu taşıma hattı icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Yolcu taşıma hattı icradan satılıktır(çoklu satış)

Yolcu taşıma hattı icradan satılık mask

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart 

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20 Ara 2021 - 11:08 - Gündem

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