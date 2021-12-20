Taşınmaz boş arsa olup, yaklaşık olarak 10 derecelik eğimli bir konuma sahiptir. Taşınmazın bulunduğu bölgekonut tarzı yoğun yapılaşmanın olduğu bir bölgedir. Ara parseldir. Ulaşım sorunu yoktur. D-130 devlet karayolunun güneyindedir. Çarşı merkezine yürüme mesafesinde olup, okullara, bankalara, hükümet binasına, belediye binasına ve alış veriş merkezlerine yakındır. Üzerinde dikili bitki yoktur.yol su elektrik hizmetleri mevcuttur.
20 Ara 2021 - 11:11- Gündem Güncelleme: 20 Ara 2021 - 11:16
Karamürsel'de 571 m² arsa mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Karamürsel'de 571 m² arsa mahkemeden satılıktır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.