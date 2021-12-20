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20 Ara 2021 - 11:11- Gündem G: 20 Ara 2021 - 11:16

Karamürsel'de 571 m² arsa mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Karamürsel'de 571 m² arsa mahkemeden satılıktır

Karamürsel'de 571 m² arsa mahkemeden satılık mask

Taşınmaz boş arsa olup, yaklaşık olarak 10 derecelik eğimli bir konuma sahiptir. Taşınmazın bulunduğu bölgekonut tarzı yoğun yapılaşmanın olduğu bir bölgedir. Ara parseldir. Ulaşım sorunu yoktur. D-130 devlet karayolunun güneyindedir. Çarşı merkezine yürüme mesafesinde olup, okullara, bankalara, hükümet binasına, belediye binasına ve alış veriş merkezlerine yakındır. Üzerinde dikili bitki yoktur.yol su elektrik hizmetleri mevcuttur.

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20 Ara 2021 - 11:11 - Gündem

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