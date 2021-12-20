Karamürsel'de 571 m² arsa mahkemeden satılık

Taşınmaz boş arsa olup, yaklaşık olarak 10 derecelik eğimli bir konuma sahiptir. Taşınmazın bulunduğu bölgekonut tarzı yoğun yapılaşmanın olduğu bir bölgedir. Ara parseldir. Ulaşım sorunu yoktur. D-130 devlet karayolunun güneyindedir. Çarşı merkezine yürüme mesafesinde olup, okullara, bankalara, hükümet binasına, belediye binasına ve alış veriş merkezlerine yakındır. Üzerinde dikili bitki yoktur.yol su elektrik hizmetleri mevcuttur.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...