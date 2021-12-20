Kocaeli İl, Gölcük İlçe, 249 Ada, 151 Parsel, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, C blok, 4.kat, bağ.böl.no:18 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın tamamı satışa konudur. Taşınmaz, son katta bulunan kuzey-güney-batı cephelerdeki dairedir. Bina yaklaşık 25 yıllık olup asansörün olduğu ancak bozuk olduğu görülmüştür. Dış cephede ısı yalıtımı yapılmış boyası yenilenmiştir. Dumlupınar Şehitler camiine, D-130 Karayoluna, belediyeye yakın konumdadır. Alt yapı ve ulaşım sorunu yoktur, her türlü belediye hizmetinden yararlanmaktadır.
20 Ara 2021 - 11:12- Gündem Güncelleme: 20 Ara 2021 - 11:15
Gölcük'te 3+1 95 m² daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Gölcük'te 3+1 95 m² daire icradan satılıktır
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.