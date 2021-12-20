Gölcük'te 3+1 95 m² daire icradan satılık

Kocaeli İl, Gölcük İlçe, 249 Ada, 151 Parsel, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, C blok, 4.kat, bağ.böl.no:18 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın tamamı satışa konudur. Taşınmaz, son katta bulunan kuzey-güney-batı cephelerdeki dairedir. Bina yaklaşık 25 yıllık olup asansörün olduğu ancak bozuk olduğu görülmüştür. Dış cephede ısı yalıtımı yapılmış boyası yenilenmiştir. Dumlupınar Şehitler camiine, D-130 Karayoluna, belediyeye yakın konumdadır. Alt yapı ve ulaşım sorunu yoktur, her türlü belediye hizmetinden yararlanmaktadır.

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