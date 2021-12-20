İzmit ilçesi Körfez Mahallesi'nde dereye atılan buzdolabının görüntüsü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi İnstagram hesabından, "Kim demiş buzdolabı yüzemez? Günün sorusu: Atan nereye gideceğini planlıyordu acaba?" notuyla paylaşıldı. Vatandaşlar ise paylaşımın altına yorum yazarak, çevreye zarar verilmesine tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcı ise "Aklıma Gardırop Fuat geldi" yorumunda bulundu.
20 Ara 2021 - 11:24- Gündem Güncelleme: 20 Ara 2021 - 11:38
Dereye atılan buzdolabı görenleri şaşkına çevirdi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabında dereye atılan buzdolabının görüntüsü, "Kim demiş buzdolabı yüzemez?" notuyla paylaşıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Jeol.müh. Behzat G. - Belli fizik kuralını bilen şaşırmaz, kim attı ise kapısını iyi kapatmış. Herkes her şeyi bilecek diye bir kural yok. Olayın işlenmesi ve paylaşılması faydalı oldu. Geri dönüşümü insanlara iyi anlatmalı, israf olmasın.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.