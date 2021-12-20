Dereye atılan buzdolabı görenleri şaşkına çevirdi

Jeol.müh. Behzat G. - Belli fizik kuralını bilen şaşırmaz, kim attı ise kapısını iyi kapatmış. Herkes her şeyi bilecek diye bir kural yok. Olayın işlenmesi ve paylaşılması faydalı oldu. Geri dönüşümü insanlara iyi anlatmalı, israf olmasın.