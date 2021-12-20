2 ayda 2 kez 200 bin TL'lik ikramiye kazandırdı

İzmit Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki gezici bayi Süreyya Bulut’un, 12 Ekim’de sattığı kazı kazan kartından 200 bin TL ikramiye çıktı. 18 Aralık günü Süreyya Bulut’un sattığı kazı kazan kartında yine 200 bin TL ikramiye çıktı.

'DÜĞÜN YAPACAKLARMIŞ'

İkramiyeyi evlilik hazırlığındaki genç bir çiftin kazandığını söyleyen Süreyya Bulut, “İkinci 200 bin TL ikramiye, İzmit’e hayırlı olsun. Geçen 12 Ekim’de bir tane vermiştim. Bunun peşinden şimdi de 18 Aralık’ta yine bir ikramiye verdik. İki gencimiz düğün yapacaklarmış. Onlara bir katkımız oldu. Biz de mutluyuz. Onlar da güle güle harcasınlar. İkramiye çıkınca biraz heyecanlanmışlar. Kartı gizlemişler. Ben ikramiyeyi onaylamak için onlardan zorla almak zorunda kaldım. Kartın bir resmini de çektim. Nasipse pazartesi günü İstanbul’dan ikramiyelerini alacaklar. Uğrayacaklarını söylediler. Onlara bir katkımız olmuş oldu. Ben de çok sevindim. Yeni bir yuva kuracaklarmış. Ben de onlara bu ikramiyeyi vermekle gurur duyuyorum” dedi.

'2 KERE İKRAMİYE VERMEK BENİ MUTLU ETTİ'

Son dönemde şans oyunlarında daha fazla ikramiye çıkmaya başladığını söyleyen Bulut, “Çok mutlu oldum. Ben yıllardır Milli Piyango’nun bayisiyim. 2 ayda bir 200 bin TL vermek beni mutlu etti. Keşke 2 milyonluk ikramiyeyi de verebilsem. 1 milyonu da, 500 bini de verebilsem. Hedefim bu” diye konuştu.