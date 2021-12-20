Gelecek’te kutlamalara Kocaeli damgası

12 Aralık 2019 tarihinde kurulan ve ikinci kuruluş yıldönümüne denk gelen tarihte Haliç Kongre Merkezi’ni kiralamalarına ve tüm hazırlıklarını yapmalarına karşın son gün Cumhurbaşkanlığınca engellenen program bir hafta gecikmeli de olsa İstanbul Küçükçekmece’deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi. Program yeri ve gününün değiştiğini duyurmak ve halkı davet etmek amacıyla anons aracının gezmesi de yasaklanmasına karşın salon tıklım tıklım doldu.

ÇAKIR’DAN TEŞEKKÜR

Programa otobüsler ve özel araçlarla yoğun katılım sağlayan Kocaeli Teşkilatı coşkusuyla programa damga vurdu. Partiye yeni katılanlara genel başkan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından rozetleri takılırken, sahneye sık sık davet edilen Kocaeli yönetimi dikkatleri üzerine topladı. İl başkanı Serap Çakır yaptığı açıklamada Ak Parti’ye teşekkür ederek, “Haliç Kongre Merkezi üç bin kişilikti. Bu salon ise 10 bin kişilik. Salon dolup taşarken, yüzlerce kişinin sokaklarda kaldığı bir ortamda üç bin kişilik bir salonda büyük sıkıntı yaşardık. İyi ki de engel olmuşlar. Görüldüğü gibi tüm engellemelere rağmen artık salonlara sığmıyoruz. Programa katılım sağlayan teşkilat mensuplarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.