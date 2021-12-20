Kocaeli’de 8 öğretmen ve 6 öğrenci pozitif, 7 sınıf karantinada

Kocaeli’de 13-19 Aralık tarihleri arasında en az 8 öğretmen ile 6 öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıkarken 7 sınıf ise karantinaya alındı. Eğitim-Sen’den edinilen bilgilere göre İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesinde 3 öğretmen pozitif, Nuh Çimento Özel Eğitim 1 öğretmen pozitif, Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 1 öğretmen ve 4 öğrenci pozitif, Hızır Reis ilkokulu 1 öğrenci pozitif, İzmit Özel Eğitim Uygulama Okulu 2 öğretmen 1 öğrenci pozitif, Derince Piri Reis Ortaokulu 1 öğretmenin testi pozitif çıktı.

6 SINIF KARANTİNADA

En az 7 sınıf ise karantinaya alındı. Cahit ElginkanAnadolu lisesi 2 sınıf karantina, Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 1 sınıf karantina, Gölcük Fen Lisesi 1 sınıf karantina, Atılım Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Mimar Sinan Ortaokulu 1 sınıf karantinada, Derince Piri Reis Ortaokulu 1 sınıf geçici olarak uzaktan eğitime geçti.