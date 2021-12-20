Kocaeli’de 8 öğretmen ve 6 öğrenci pozitif, 7 sınıf karantinada

Kocaeli’de 13-19 Aralık tarihleri arasında en az 8 öğretmen ile 6 öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıkarken 7 sınıf ise karantinaya alındı. Eğitim-Sen’den edinilen bilgilere göre İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesinde 3 öğretmen pozitif, Nuh Çimento Özel Eğitim 1 öğretmen pozitif, Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 1 öğretmen ve 4 öğrenci pozitif, Hızır Reis ilkokulu 1 öğrenci pozitif, İzmit Özel Eğitim Uygulama Okulu 2 öğretmen 1 öğrenci pozitif, Derince Piri Reis Ortaokulu 1 öğretmenin testi pozitif çıktı.
6 SINIF KARANTİNADA
En az 7 sınıf ise karantinaya alındı. Cahit ElginkanAnadolu lisesi 2 sınıf karantina, Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 1 sınıf karantina, Gölcük Fen Lisesi 1 sınıf karantina, Atılım Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Mimar Sinan Ortaokulu 1 sınıf karantinada, Derince Piri Reis Ortaokulu 1 sınıf geçici olarak uzaktan eğitime geçti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.