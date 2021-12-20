Artık Şakir’e “ÇAY” yok

Kocaeli Kahveciler Odası, yeni yıl itibariyle yeni fiyat tarifesini belirleyecek. Oda başkanı Erdoğan Göçer, “Pandemi döneminin en çok etkilediği meslek olan kahvehane işletmeciliği zor ayakta duruyor. Meslektaşlarımız para kazanamaz duruma geldi. Yeni yılda ön görülen bir tarifemiz var. Bizi tam anlamıyla kurtaracak bir tarife olmasa da vatandaşın alım gücünü de göz önünde bulundurarak bir çalışma yaptık. Yeni yıldan sonra kahvelerde 2 TL’ye satılan Çal 2,5 TL’ye, 4,5 TL’den satılan Türk Kahvesi ise 7,5 TL’ye yükselecek” dedi.

ŞAKİR'E ÇAY YOK

Yeni zamlardan sonra oyun kuran grup üç parti oyun oynar ve her partide birer çay içerse, hesap 30 TL. Yani kahvehane de 1- 1,5 saat geçirmenin bedeli 30’TL. Birde oyunu izleyenlerin (yancıların) içtikleri de eklenince fiyat 50 TL’ye kadar çıkabilir. Bu da akıllara, İlyas Salman’ın “Çiçek Abbas” isimli filmindeki “Şakir’e çay yok” repliğini getiriyor.