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20 Ara 2021 - 12:32- Ekonomi G: 20 Ara 2021 - 13:05

Artık Şakir’e “ÇAY” yok

Yılbaşı sonrası bizi bekleyen zamlardan biri de kahvehanelerde ki ince belli bardaktaki tavşan kanı çaylar. Yeni yıldan itibaren 2 TL’den 2,5 TL’ye çıkacak olan çay, en çokta oyun oynayanlar ve onları izleyenleri etkileyecek. Muhtemelen bundan sonra yancılara “ÇAY” yok

Artık Şakir’e “ÇAY” yok mask

Kocaeli Kahveciler Odası, yeni yıl itibariyle yeni fiyat tarifesini belirleyecek. Oda başkanı Erdoğan Göçer, “Pandemi döneminin en çok etkilediği meslek olan kahvehane işletmeciliği zor ayakta duruyor. Meslektaşlarımız para kazanamaz duruma geldi. Yeni yılda ön görülen bir tarifemiz var. Bizi tam anlamıyla kurtaracak bir tarife olmasa da vatandaşın alım gücünü de göz önünde bulundurarak bir çalışma yaptık. Yeni yıldan sonra kahvelerde 2 TL’ye satılan Çal 2,5 TL’ye, 4,5 TL’den satılan Türk Kahvesi ise 7,5 TL’ye yükselecek” dedi.

ŞAKİR'E ÇAY YOK

Yeni zamlardan sonra oyun kuran grup üç parti oyun oynar ve her partide birer çay içerse, hesap 30 TL. Yani kahvehane de 1- 1,5 saat geçirmenin bedeli 30’TL. Birde oyunu izleyenlerin (yancıların) içtikleri de eklenince fiyat 50 TL’ye kadar çıkabilir. Bu da akıllara, İlyas Salman’ın “Çiçek Abbas” isimli filmindeki “Şakir’e çay yok” repliğini getiriyor.

20 Ara 2021 - 12:32 - Ekonomi

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