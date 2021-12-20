İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız enfeksiyon teşhisi ile tedavi gördüğü hastaneden taburcu olur olmaz mesaiye başladı. Kent sorunlarını yakından takip eden Şanbaz Yıldız uzun süre temeli dahi atılamayan, 20 Mayıs 2015’te inşaatı başlayan İzmit Cephanelik bölgesindeki Kocaeli Şehir Hastanesi’yle ilgili bir açıklama yayınladı. Yıldız açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kocaeli unutulanlar kenti olmaya devam ediyor. Hemen her seçim döneminde belli projeler ortaya atılıyor, daha sonra bu projelerle birkaç seçim geçiriliyor, projeler unutuluyor.

AKP’LİLERE SESLENDİ

Kocaeli Şehir Hastanesi’ni o projelerden biri. 2015 yılında inşaatına başlandı. 29 Ekim 2017 tarihinde hizmete gireceği açıklandı. Yıl 2002 oldu, inşaat başlayalı tam 7 sene oldu ancak inşa çalışmaları hala tamamlanamadı. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı tarafından Gama Holding ve Türkerler Holding iş ortaklığıyla yapılan Şehir Hastanesi ne zaman bitirilecek merakla bekliyoruz. Özellikle AKP’lilere sesleniyorum. Toto yapar gibi sürekli tarih vermek yerine kamuoyuna neden hastanenin bitirilemediğini açıklayın.

"HİZMET FAKİRİ KENT"

Her yıl 2-3 defa açılış tarihi veriyorsunuz. Bu yıl 30 Kasım dediniz, o da olmadı. Elinize yüzünüze bulaştırdınız. 7 yılda bir hastaneyi bitiremediniz. Her olayda olduğu gibi sessizsiniz, pasifsiniz. Kocaeli’yi hizmet fakiri bir kent haline getirdiniz. Millet İttifakı pek çok büyükşehir belediyesini kazandıktan sonra Kocaeli’yi hatırlar gibi oldunuz ancak ülkeyi içine soktuğunuz büyük ekonomik kriz nedeniyle Kocaeli’nin sorunlarına yine gözlerinizi yumdunuz.

"KOCAELİ SAHİPSİZ KALDI"

Kocaeli Şehir Hastanesi’nin temelini 20 Mayıs 2015 tarihinde dönemin Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri, GAMA Holding ve Türkerler Holding yöneticileri birlikte atmıştı. Şu anda hiçbiri görevinde değil. Vali bey farklı bir ile atandı, Fikri bey bakanlığından oldu. Hiç ortalarda gözükmüyor. İbrahim bey Yuvacık’taki çiftliğinden çıkmıyor. Onların büyük vaatlerle halka sunduğu Kocaeli Sağlık Kampüsü aradan geçen yıllarda sahipsiz kaldı. İş yapan taşeron firmalar battı. İşçiler, mühendisler, yöneticiler değişti. Değişmeyen tek şey AKP iktidarının Kocaeli’deki beceriksizliği oldu.

"İYİ PARTİ DEVLET İMKANLARIYLA YAPACAK"

Yıllardır kentte taş üstüne taş koyamayan AKP’liler bu konuda da kimseyi şaşırtmadı, her zaman ki beceriksizliğini sergilemiş oldu. Kocaelili vatandaşlarımızın çok az daha sabretmesi gerekiyor. AKP iktidarı artık fiilen sona ermiş durumda. Kağıt üzerinde de ilk seçimde bu iktidar sona erecek. İYİ Parti ve Millet İttifakı ülkenin yeniden kalkınması için proje üretmekle yetinmeyecek, bunların yarım bıraktıklarını, özel sektöre peşkeş çektiklerini ancak buna rağmen bitiremediklerini de Kocaeli Sağlık Kampüsü de dahil olmak üzere devlet imkanları ile bitirecek ve halkın kullanımına sunacak.”