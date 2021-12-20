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20 Ara 2021 - 13:43- Asayiş G: 20 Ara 2021 - 13:45

Kızlar çalışanı oyaladı, çocuk ise telefonu böyle çaldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki genç kızın iş yeri çalışanını oyalayarak tırnakçılık yaptığı, başka bir küçük çocuğun reyondan telefon çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kızlar çalışanı oyaladı, çocuk ise telefonu böyle çaldı mask

Olay, dün Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan bir telefon dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki genç kız dükkana gelerek çalışan ile ürün hakkında bir süre konuştu. Kızlar iş yeri personeline aldıkları ürünü iade ettiği sırada, tırnakçılık yöntemi ile parayı çaldı. Kapüşonlu yaşı küçük şüpheli de reyondan telefon çalarak, hiçbir şey olmamış gibi pantolonuna sakladı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler akıllara "Organize İşler" filmini getirdi.

20 Ara 2021 - 13:43 - Asayiş

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