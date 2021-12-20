İHD’den karakolda darp edildiği iddia edilen şahsa destek

Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün İzmit’te ailesinin yanına taşınan M.A. isimli trans birey, bina girişinde faaliyet gösteren sucunun tacizleri sonucunda duruma defalarca tepki gösterirken 3-4 şahsın üzerine yürümesi sonucu M.A. şahısları ekmek bıçağıyla kovalamaya başladı. Daha sonra şikayet üzerine M.A. gözaltına alındı. İddialara göre M.A. şikayet üzerine gözaltına alınırken defalarca darp edildi. Devlet Hastanesi’nde tamamlanana işlemlerinin ardından Bekirpaşa Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen M.A. burada kelepçeli şekilde bir gün boyunca nezarethanede tutulurken aynı zamanda darp edildi. Daha sonra Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ile serbest bırakıldı.

“TACİZ EDİLDİĞİM İÇİN”

Olay ile ilgili mahkemede verdiği ifadede M.A., “Olay günü üzerimde ekmek bıçağı olduğu doğrudur ancak ben bu bıçağı sürekli yanımda taşımıyorum. Olay günü marketten almıştım ve evime gidiyordum. Taciz edildiğim için. Sürekli yanımda bıçak taşımam. Emniyetteki beyanımda kendimi korumak için yanımda bulundurduğum şeklindeki kısmını kabul etmiyorum” dedi. “Görevi yaptırmamak için direnme” suçundan da ifade veren M.A., “Hastaneye götürülüp darp raporu aldırıldıktan sonra bana olay ile ilgili müdahale eden polis darp uygulamıştır. Bu nedenle polis memurundan şikayetçiyim” ifadelerine yer verdi. Özel bir hastaneye giderek darp raporu alan M.A. olay ile ilgili avukatlarının önümüzdeki günlerde savcılığa giderek şikayetçi olacaklarını da bildirdi.

“İŞKENCEYE MARUZ KALDIM”

Olayı gazetemize anlatan M.A. “Daha önce İstanbul’da yaşıyordum, ailemin yanında İzmit’e yerleştim. Oturduğum evin altında sucu var. Bu sucu üç, dört defa beni taciz etti. Ben de en sonunda artık tepkimi göstermek için sözlü tartışma yaşadım. Bunun üzerine üç, dört tane adam benim üzerime yürüdüler. Ben de evden ekmek bıçağını alıp aşağı inip bu adamları kovaladım. Böyle olunca bir tanesinin dayısı ya da oğlu polismiş, bana “bunu ödeteceğini” söyledi. Yahya Kaptan’da Ramada Oteli’nin arkasında yürürken polisler bir tanesi saçımdan bir tanesi kolumdan tutularak gözaltına alındım ve hastaneye götürülene kadar darp edildim. Hastanede darp raporu alındı. Darp raporundan sonra beni Bekirpaşa Polis Merkezi’ne götürdüler. Orada işkenceye maruz kaldım. Beni nezarethanede ellerim ters kelepçeli şekilde beklettiler; ittiler yere düştüm. Suratımda da zaten morluklar var. Boynuma bastırdılar sesim kısıldı. 1 gün boyunca nezarethanede beklettiler. Ne su, ne yemek verdiler, tuvalete bile gidemedim” dedi.

“DEDİĞİMİZ İFADEYİ VERMEZSEN BURADAN ÇIKAMAZSIN”

“Bana “Devlet ile baş edemezsin, bizim dediğimiz ifadeyi vermezsen buradan çıkamazsın” dediler” diyen M.A. “Annem görüşmeye geldi benimle. Anneme, herhangi bir avukata ulaşmasını söylediğimde polis memuru anneme ve bana sert davranarak annemle görüştürmeyip direkt dışarı çıkarttılar. Darp raporu alınıyor, ondan sonra ben tekrardan darp ediliyorum. Darp raporuna darp edilen yerlerimin hepsini yazmadılar. Ben polisten şikayetçi oldum ama ben suçlu olarak görünüyorum, üzerine de bana denetimli serbestlik verdiler. Polis bana saldırdığında ben de bir tanesini ısırdım. Onlar bana saldırdı. Savcılıkta benim suçlanmam üzerine işlem yaptılar. İfademi verirken şikayetçi olduğumu söyledim ancak ben suçlu olarak görünüyorum; suçlu olarak ifadem alındı. Her şey bittikten sonra özel hastaneye gidip darp raporu aldım çünkü Devlet Hastanesi’nden aldığım raporda her yer yazılmamış. İfademde yazılan şeyler de baskı altında söyletildi. Bana “Devlet ile baş edemezsin, bizim dediğimiz ifadeyi vermezsen buradan çıkamazsın” dediler.” ifadelerinde bulundu.

“KİME YAPILIRSA SUÇTUR”

Olay ile ilgili İnsan Hakları Derneği (İHD) Kocaeli Temsilcisi Azize Adıgüzel, “Mağdurun anlatımlarından ve eldeki darp raporlarına göre polis işkence yapmıştır. İşkence hiç bir guruba, kesime kişiye uygulanamaz. Çünkü işkence kime yapılırsa yapılsın sadece ve sadece suçtur. LGBTI+ bireylerin nefret suçlarının hedefi olduğu coğrafyada, bu insanların yaşamı çok zor. M.A.’nın yaşadıkları da, bu zorlu yaşamların çok kısa, yine de çok şey anlatan bir özettir aslında. Önce tekraren çevrenin tacizine uğruyor. Kendisini tacizden korumaya çalıştığında da, götürüldüğü emniyette işkenceye uğruyor. M.A.’nın davasını gözaltında tecavüze karşı hukuki yardım bürosu avukatları takip ediyor. Biz insan hakları savunucuları da hukuksuzluğun karşısında mağdurların yanı başında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. Bir diğer yandan olay ile ilgili M.A.’nın avukatlarının önümüzdeki günlerde suç duyurusunda bulunacağı da belirtildi.