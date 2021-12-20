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20 Ara 2021 - 13:59- Gündem G: 20 Ara 2021 - 14:02

Kuyumcular kongre yapacak

Kocaeli Kuyumcular Derneği 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı yarın yapılacak

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Kuyumcular kongre yapacak mask

Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeni ile Kocaeli’nin son dönemlerdeki en etkin derneklerinden biri haline gelen Kocaeli Kuyumcular Derneği Kongreye gidiyor. 21 Aralık akşamı (yarın) yapılacak olan kongrede mevcut başkan Nuri Koç yeniden aday olacak. İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) toplantı salonunda yapılacak olan kongre saat 19.30’da başlayacak. Toplam 84 üyenin bulunduğu derneğin kongresinin tek liste olarak yapılması bekleniyor. 

20 Ara 2021 - 13:59 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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