Kuyumcular kongre yapacak

Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeni ile Kocaeli’nin son dönemlerdeki en etkin derneklerinden biri haline gelen Kocaeli Kuyumcular Derneği Kongreye gidiyor. 21 Aralık akşamı (yarın) yapılacak olan kongrede mevcut başkan Nuri Koç yeniden aday olacak. İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) toplantı salonunda yapılacak olan kongre saat 19.30’da başlayacak. Toplam 84 üyenin bulunduğu derneğin kongresinin tek liste olarak yapılması bekleniyor.