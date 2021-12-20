Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeni ile Kocaeli’nin son dönemlerdeki en etkin derneklerinden biri haline gelen Kocaeli Kuyumcular Derneği Kongreye gidiyor. 21 Aralık akşamı (yarın) yapılacak olan kongrede mevcut başkan Nuri Koç yeniden aday olacak. İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) toplantı salonunda yapılacak olan kongre saat 19.30’da başlayacak. Toplam 84 üyenin bulunduğu derneğin kongresinin tek liste olarak yapılması bekleniyor.
20 Ara 2021 - 13:59- Gündem Güncelleme: 20 Ara 2021 - 14:02
Kuyumcular kongre yapacak
Kocaeli Kuyumcular Derneği 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı yarın yapılacak
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.