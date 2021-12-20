İzmit Şiir Günleri’nde  usta şair Ahmed Arif anılacak

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Aydili Sanat Derneği ‘İzmit Şiir Günleri’ ile her ay Türk Edebiyatı’na katkı sağlamış usta şairleri anmaya devam ediyor. Bu kapsamda Aydili Sanat Derneği Üyeleri Ümit Salih Bolol ve Ebru Turan’ın konuşmacı olarak katılacağı İzmit Şiir Günleri etkinliğinde Türk Edebiyatı’nın usta isimlerinden şair, gazeteci Ahmet Arif anılacak.
23 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ
“Hasretinden prangalar eskittim” şiiriyle hafızalarda yer edinen ve duru diliyle Türk Edebiyatı tarihine adını altın harflerle yazdıran usta şair Ahmed Arif, 23 Aralık Perşembe günü saat 18.00’da Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesi’nde anılacak. İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak olan anma programına tüm İzmit halkı davetlidir.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.