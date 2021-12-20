Kocaeli'de onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 13 Aralık – 19 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 49 ayrı operasyonda 21 gram esrar, 3 kilo 882 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 253 gram metamfetamin, 94 kök kenevir bitkisi, 2 gram skunk, 30 gram eroin, 21 kilo 150 gram Afyon sakızı, 2 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca, 8 adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 78 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklandı. Şüphelilerden 3 kişi adli kontrolle, diğer 63 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 3 operasyonda 1 gram esrar ve 9 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken şüpheliler hakkında serbest yargılama kararı verildi.