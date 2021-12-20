Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 13 Aralık – 19 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 49 ayrı operasyonda 21 gram esrar, 3 kilo 882 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 253 gram metamfetamin, 94 kök kenevir bitkisi, 2 gram skunk, 30 gram eroin, 21 kilo 150 gram Afyon sakızı, 2 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca, 8 adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 78 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklandı. Şüphelilerden 3 kişi adli kontrolle, diğer 63 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 3 operasyonda 1 gram esrar ve 9 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken şüpheliler hakkında serbest yargılama kararı verildi.
20 Ara 2021 - 15:46- Asayiş Güncelleme: 20 Ara 2021 - 16:06
Kocaeli'de onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir haftada Kocaeli genelinde düzenlenen 52 ayrı operasyonda 84 kişiye işlem yapılırken 12 kişi ise tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
erol demirbek TÜRK - sınırlar yolgeçen hanı , gemiler harıl harıl taşıyorlar TÜRK insanı zehirleniyor geleceğimizi yok ediyorlar . kimler ? onlar kendini biliyor .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.