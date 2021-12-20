Derince’nin Hizmet Binası şekilleniyor  

Derince Belediyesi tarafından yapılacak yeni düzenlemelerle birlikte önceki dönem yarım kalan 1071 Kültür Merkezi, revize edilerek yeni belediye hizmet binasına dönüştürülüyor. Belediye Meclis Üyeleri Nurhan Baytak ve Kenan Yalçın ile birlikte Derince Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nın devam eden düzenlemelerini inceleyen Başkan Zeki Aygün, çalışmaların tamamlanmasıyla Derince'ye yeni belediye hizmet binasını kazandıracaklarını ifade etti. Sırrıpaşa Mahallesi Bahar Caddesi’nde yapılan yeni düzenlemelerle birlikte 1071 Kültür Merkezi projesi revize edilerek hizmet binasına dönüştürülüyor. Derince Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapılan çalışma ile 12.050 m² inşaat alanına sahip 5 katlı belediye hizmet binası tamamlanarak ilçe halkının kullanımına sunulacak.