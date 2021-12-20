Derince Belediyesi tarafından yapılacak yeni düzenlemelerle birlikte önceki dönem yarım kalan 1071 Kültür Merkezi, revize edilerek yeni belediye hizmet binasına dönüştürülüyor. Belediye Meclis Üyeleri Nurhan Baytak ve Kenan Yalçın ile birlikte Derince Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nın devam eden düzenlemelerini inceleyen Başkan Zeki Aygün, çalışmaların tamamlanmasıyla Derince'ye yeni belediye hizmet binasını kazandıracaklarını ifade etti. Sırrıpaşa Mahallesi Bahar Caddesi’nde yapılan yeni düzenlemelerle birlikte 1071 Kültür Merkezi projesi revize edilerek hizmet binasına dönüştürülüyor. Derince Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapılan çalışma ile 12.050 m² inşaat alanına sahip 5 katlı belediye hizmet binası tamamlanarak ilçe halkının kullanımına sunulacak.
20 Ara 2021 - 15:52- Gündem Güncelleme: 20 Ara 2021 - 15:53
Derince’nin Hizmet Binası şekilleniyor
Derince Belediyesi Yeni Hizmet Binasında devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Aygün, “12 bin m² inşaat alanına sahip 5 katlı belediye hizmet binamızı tamamlayarak halkımızın kullanımına sunacağız” dedi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.