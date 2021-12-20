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20 Ara 2021 - 15:52- Gündem G: 20 Ara 2021 - 15:53

Derince’nin Hizmet Binası şekilleniyor  

Derince Belediyesi Yeni Hizmet Binasında devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Aygün, “12 bin m² inşaat alanına sahip 5 katlı belediye hizmet binamızı tamamlayarak halkımızın kullanımına sunacağız” dedi  

Derince’nin Hizmet Binası şekilleniyor   mask

Derince Belediyesi tarafından yapılacak yeni düzenlemelerle birlikte önceki dönem yarım kalan 1071 Kültür Merkezi, revize edilerek yeni belediye hizmet binasına dönüştürülüyor. Belediye Meclis Üyeleri Nurhan Baytak ve Kenan Yalçın ile birlikte Derince Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nın devam eden düzenlemelerini inceleyen Başkan Zeki Aygün, çalışmaların tamamlanmasıyla Derince'ye yeni belediye hizmet binasını kazandıracaklarını ifade etti. Sırrıpaşa Mahallesi Bahar Caddesi’nde yapılan yeni düzenlemelerle birlikte 1071 Kültür Merkezi projesi revize edilerek hizmet binasına dönüştürülüyor. Derince Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapılan çalışma ile 12.050 m² inşaat alanına sahip 5 katlı belediye hizmet binası tamamlanarak ilçe halkının kullanımına sunulacak.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
# DERİNCE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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20 Ara 2021 - 15:52 - Gündem

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