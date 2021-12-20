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20 Ara 2021 - 15:53- Gündem G: 20 Ara 2021 - 15:54

Söğüt: Esnafımızın refahını önemsiyoruz      

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Şener Söğüt, , “Esnaflarımızın işleri ne kadar iyiyse, ilçe ekonomisine ve üretime o kadar büyük katkı sağlar” dedi    

Söğüt: Esnafımızın refahını önemsiyoruz       mask

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. Deniz Tekstil isimli iş yerinin açılışını yaptıktan sonra çevrede bulunan esnafı ziyaret ederek kolaylıklar dileyen Başkan Şener Söğüt’e, AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yahya Öztürk de eşlik etti. Esnafla sohbet eden, hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Şener Söğüt, esnaf ve sanatkârlığın önemli bir kültürel hazine olduğunu belirtti.

 

EKONOMİYE KATKI

 

Körfez Belediyesi olarak her zaman esnafların yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Şener Söğüt, “Esnaflarımızın işleri ne kadar iyiyse, üretime ve ilçe ekonomisine o kadar büyük katkı sağlar. Bizler de bu durumun bilincinde hareket ediyor, esnafımızın refahını ve huzurunu önemsiyoruz. Atacağımız her adım için de esnafımızla istişarelerde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

 

ESNAFLARA DESTEK

 

Pandemi sürecinin etkilerinin sadece Türkiye’de değil dünyada ekonomik sarsıntılara yol açtığını belirten Başkan Şener Söğüt, “Pandemi ile mücadelede belediyelere önemli işler düştü. Sözümüz vardı; gerekirse yatırım yapmayız ama vatandaşımız ve esnafımızın yanında oluruz diye. 1000 esnafımıza ayni yardımda bulunduk. Biliyoruz ki; esnafımız bu kentin kilit taşıdır ve olmazsa olmazıdır” dedi.

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20 Ara 2021 - 15:53 - Gündem

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