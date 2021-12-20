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20 Ara 2021 - 15:58- Gündem G: 20 Ara 2021 - 16:00

İzmit Belediyesi, İstiklal Caddesi’nin 300 metrelik bölümünü tamamladı

İzmit Belediyesinin ‘Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenme’ projesi kapsamında İstiklal Caddesi’nde devam eden altyapı çalışmalarının ilk etabında 300 metrelik bölüm tamamlandı
İzmit Belediyesi, İstiklal Caddesi’nin 300 metrelik bölümünü tamamladı mask

İzmit Belediyesi, ‘Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenmesi’ projesi kapsamında altyapı çalışmalarına İstiklal Caddesi’nde devam ediyor. Hafta sonu da mesailerine devam eden ekipler, projedeki kanalizasyon bağlantılarının önemli bir kısmını tamamladı. Çalışmalar süresince İzmit Belediyesi üst yöneticileri hem çalışmaları yakından takip ediyor hem de esnafın taleplerini dinliyor. 

KANALİZASYON PARSEL BAĞLANTILARI YAPILIYOR

Esnafın çalışma süresince mağduriyet yaşamaması adına çalışmaların kısım kısım ilerlediği İstiklal Caddesi’nde kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hattının 300 metrelik kısmı tamamlandı. Çalışmalar kapsamında ayrıca caddenin sağ tarafında kanalizasyon parsel bağlantıları yapılmaya devam ediyor. 
# İzmit belediyesi

20 Ara 2021 - 15:58 - Gündem

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