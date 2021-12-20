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20 Ara 2021 - 16:04- Gündem G: 20 Ara 2021 - 16:05

İzmit Belediyesi karakışta vatandaşın yanında! 

İzmit Belediyesi ekonomik kriz nedeniyle zor duruma düşen vatandaşlara destek olmak amacıyla gıdadan giyime, yakacak yardımından maddi yardıma kadar binlerce yurttaşa el uzattı

İzmit Belediyesi karakışta vatandaşın yanında!  mask

İzmit Belediyesi, her geçen gün giderek ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle başlatılan karakış destekleri kapsamında İzmitlilerin yanında olmaya devam ediyor. 1 Kasım 2021- 20 Aralık 2021 tarihleri arasında Kardeş Eller Sosyal Yardım Platformuna 2 bin 986 başvuru yapıldı. 1467 haneye toplam 1 milyon 102 bin 645 lira nakdi destek sağlandı. Bu hanelere 561 bin 500 lira yakacak, 102 bin 645 lira kira, 8 bin 260 lira fatura ve 381 bin 950 lira çatı onarım desteği verildi. 


BİNLERCE HANEYE DESTEK VERİLDİ

Nakdi destek yakacak, kira, fatura, çatı onarımı ve sağlık desteği amacıyla yapılan nakdi yardımları içeriyor. 1869 haneye gıda desteği sağlanırken, 1297 haneye giyim desteği sağlandı.  344 bin lira eğitim (kırtasiye- giysi çeki) desteği de 2 bin 293 haneye verildi.
# eğitim, sağlık, İzmit belediyesi
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20 Ara 2021 - 16:04 - Gündem

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