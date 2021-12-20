Kahvecilerde iki aday var

Esnaf Odaları Birliği’ne bağlı Kahveciler Odası’nda genel kurul heyecanı başladı. Oda’nın 12 yıldır başkanlığını yürüten mevcut başkan Erdoğan Göçer genel kurulda bir kez daha aday olacağını duyurdu. Pandemi sürecinde 16 ay kapalı olan kahvehane, cafe, internet salonları sahipleri genel kurulda yeni başkanlarını seçecek. 840 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu odanın kongresi öncesi eski yöneticilerinden Enver Turgut adaylığını açıkladı.

28 OYLA KAYBETMİŞTİ

2018 yılında gerçekleşen 8. olağan kongrede Erdoğan Göçer 137, Başkan Vekili olan rakibi Enver Turgut ise 109 oy almıştı. 7 kişilik yönetim kurulu ve 3 kişilik denetim kurulu üyesinin belirleneceği kongrenin yapılacağı yer henüz belli değil.