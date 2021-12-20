Reklamı Kapat
20 Ara 2021 - 16:29- Gündem G: 20 Ara 2021 - 16:31

Kahvecilerde iki aday var

Ocak ayında yapılacak olan Kahveciler Odası genel kurulu için iki isim adaylığını açıkladı. 840 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede mevcut başkan Erdoğan Göçer ve Enver Turgut adaylığını açıkladı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Kahvecilerde iki aday var mask

Esnaf Odaları Birliği’ne bağlı Kahveciler Odası’nda genel kurul heyecanı başladı. Oda’nın 12 yıldır başkanlığını yürüten mevcut başkan Erdoğan Göçer genel kurulda bir kez daha aday olacağını duyurdu. Pandemi sürecinde 16 ay kapalı olan kahvehane, cafe, internet salonları sahipleri genel kurulda yeni başkanlarını seçecek. 840 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu odanın kongresi öncesi eski yöneticilerinden Enver Turgut adaylığını açıkladı.

28 OYLA KAYBETMİŞTİ

2018 yılında gerçekleşen 8. olağan kongrede Erdoğan Göçer 137, Başkan Vekili olan rakibi Enver Turgut ise 109 oy almıştı. 7 kişilik yönetim kurulu ve 3 kişilik denetim kurulu üyesinin belirleneceği kongrenin yapılacağı yer henüz belli değil.

20 Ara 2021 - 16:29 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.520.488 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
İzmit Belediyesi karakışta vatandaşın yanında!  mask
İzmit Belediyesi karakışta vatandaşın yanında! 
İzmit Belediyesi, İstiklal Caddesi’nin 300 metrelik bölümünü tamamladı mask
İzmit Belediyesi, İstiklal Caddesi’nin 300 metrelik bölümünü tamamladı
Söğüt: Esnafımızın refahını önemsiyoruz       mask
Söğüt: Esnafımızın refahını önemsiyoruz      
Derince’nin Hizmet Binası şekilleniyor   mask
Derince’nin Hizmet Binası şekilleniyor  
İzmit Şiir Günleri’nde  usta şair Ahmed Arif anılacak mask
İzmit Şiir Günleri’nde  usta şair Ahmed Arif anılacak
İHH Kocaeli’nin “Yetim Gecesi” bu akşam mask
İHH Kocaeli’nin “Yetim Gecesi” bu akşam
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL