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20 Ara 2021 - 20:30- Ekonomi G: 20 Ara 2021 - 16:50

Minibüsçülerden yüzde 40-50 zam talebi!

22 Aralık’ta gerçekleştirilecek UKOME toplantısı öncesi Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası yüzde 40-50 arasında zam talebinde bulundu

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Minibüsçülerden yüzde 40-50 zam talebi! mask

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası geçtiğimiz aylarda talep ettiği yüzde 25-35 zammı artan maliyetler ve yapılan zam nedeniyle güncelledi. Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, yarın (22 Aralık) gerçekleştirilecek olan UKOME toplantısı öncesi yüzde 40 ile 50 arasında talepte bulunduklarını açıkladı.

“MAZOT OLDUĞU YERDE KALSA…”

Kısa mesafe için yüzde 40, uzun mesafe için ise yüzde 50 oranında talepte bulunduklarını açıklayan Kurt, “Bizim zam talebimiz yüzde 40-50 arasında. Esnaf şu anda kan ağlıyor. UKOME görüşüyor. 22’sinde belli olacak. Esnaf çok zor durumda. Mazot olduğu yerde kalsa bir şey değil de olduğu yerde de durmuyor. Zam üstüne zam geliyor” dedi.
# Mustafa, Zam

20 Ara 2021 - 20:30 - Ekonomi

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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