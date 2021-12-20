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20 Ara 2021 - 17:21- Asayiş G: 20 Ara 2021 - 17:31

40 yaşındaki kadın kendini astı

Körfez Güney Mahallesinde ikamet eden ve kendisinden bir süredir haber alınamayan 40 yaşındaki Emine Ertan, doğalgaz borusuna ipte asılı olarak bulundu.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
40 yaşındaki kadın kendini astı mask

Alınan bilgiye göre Körfez Güney Mahallesi Emel Sokak adresinde ikamet eden 40 yaşındaki Emine Ertan'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen oğlunun itfaiye ekipleri ile birlikte girdiği evde Ertan'ın doğalgaz borusuna ipte asılı cesedi ile karşılaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ertan'ın saatler önce intihar ettiği ve yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Ertan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Emine Ertan'ın neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 
# sağlık, Sokak

20 Ara 2021 - 17:21 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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