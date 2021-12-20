Alınan bilgiye göre Körfez Güney Mahallesi Emel Sokak adresinde ikamet eden 40 yaşındaki Emine Ertan'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen oğlunun itfaiye ekipleri ile birlikte girdiği evde Ertan'ın doğalgaz borusuna ipte asılı cesedi ile karşılaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ertan'ın saatler önce intihar ettiği ve yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Ertan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Emine Ertan'ın neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
20 Ara 2021 - 17:21- Asayiş Güncelleme: 20 Ara 2021 - 17:31
40 yaşındaki kadın kendini astı
Körfez Güney Mahallesinde ikamet eden ve kendisinden bir süredir haber alınamayan 40 yaşındaki Emine Ertan, doğalgaz borusuna ipte asılı olarak bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.