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20 Ara 2021 - 21:33- Gündem G: 20 Ara 2021 - 21:36

Bakan Koca son durumu açıkladı!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 20 Aralık 2021 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 176 kişi hayatını kaybetti.
Bakan Koca son durumu açıkladı! mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 20 Aralık verilerine göre, 351 bin 253 test yapıldı.

Son 24 saatte, 18 bin 762 yeni vaka tespit edildi. 24 bin 497 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 176 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. HATIRLATMA DOZU zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. VAKTİNDE YAPILAN AŞI DAHA ÇOK KORUR” dedi.
# sağlık, covid-19

20 Ara 2021 - 21:33 - Gündem

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