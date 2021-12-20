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20 Ara 2021 - 21:41- Asayiş G: 20 Ara 2021 - 21:43

Kocaeli’de ağıl yangını

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ağılda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kocaeli’de ağıl yangını mask

Yangın, Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi Azim Sokak'ta bir ağılda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Küçük’e ait ağılda hayvanlara yem yapmak ve su ısıtmak için kullanılan sobadan yangın çıktı. Durumu fark eden Küçük, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ağılda olmayan hayvanlar yanmaktan kurtulurken, ağıl kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# Sokak, Kartepe, Yangın

20 Ara 2021 - 21:41 - Asayiş

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