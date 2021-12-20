Yangın, Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi Azim Sokak'ta bir ağılda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Küçük’e ait ağılda hayvanlara yem yapmak ve su ısıtmak için kullanılan sobadan yangın çıktı. Durumu fark eden Küçük, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ağılda olmayan hayvanlar yanmaktan kurtulurken, ağıl kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
20 Ara 2021 - 21:41- Asayiş Güncelleme: 20 Ara 2021 - 21:43
Kocaeli’de ağıl yangını
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ağılda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.