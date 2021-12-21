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21 Ara 2021 - 09:49- Gündem G: 21 Ara 2021 - 09:56

Meteoroloji duyurdu: Kar kapıya dayandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurdun birçok şehrinde kendini gösteren kar yağışı bugün Kocaeli'de de kendini göstermeye başlayacak. Yurt geneli karlı bir gün geçirecek.
Meteoroloji duyurdu: Kar kapıya dayandı! mask

Soğuk ve karlı hava dalgası Türkiye’yi etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklıkları düşerken kar yağışının bugün Kocaeli'de de yer yer kendini göstermesi bekleniyor. 

TÜM YURTTA KIŞ ŞARTLARI SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu (Adıyaman hariç)ile İzmir, Isparta, Burdur ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İzmir, Manisa, Hatay, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış, Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
# Sakarya

21 Ara 2021 - 09:49 - Gündem

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