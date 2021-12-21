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21 Ara 2021 - 09:59- Asayiş G: 21 Ara 2021 - 10:02

127 bin TL yasak av cezası

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce yapılan av denetimlerinde 59 avcıya idari işlem yapılırken, 127 bin 221 TL para cezası kesildi.
127 bin TL yasak av cezası mask

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da av koruma denetimleri sürüyor. Jandarma, Müdür Yardımcıları ile Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlerinin de eşlik ettiği aralık ayının bu haftaki av koruma ve kollama denetimlerinde 614 avcı denetlenirken, 59 avcıya idari işlem yapıldı. Denetimlerde yasadışı avda kullanılan 2 tüfek, 2 ses cihazına el konuldu. Denetimlerde 79 bin 971TL idari para cezası, 47 bin 250TL tazminat uygulandı.
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21 Ara 2021 - 09:59 - Asayiş

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