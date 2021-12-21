127 bin TL yasak av cezası

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da av koruma denetimleri sürüyor. Jandarma, Müdür Yardımcıları ile Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlerinin de eşlik ettiği aralık ayının bu haftaki av koruma ve kollama denetimlerinde 614 avcı denetlenirken, 59 avcıya idari işlem yapıldı. Denetimlerde yasadışı avda kullanılan 2 tüfek, 2 ses cihazına el konuldu. Denetimlerde 79 bin 971TL idari para cezası, 47 bin 250TL tazminat uygulandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.