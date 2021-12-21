Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’tan, dolardaki sert düşüş üzerine dikkat çekici bir değerlendirme geldi. “Piyasaya yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz sürüldü” diyen BTP lideri, 5 de kritik soru sordu. İşte Hüseyin Baş’ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;
Piyasaya yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz sürüldü.
Gerisi hikaye. O zaman 5 soru;
- Kim bu kadar dövizin sahibi?
- Bu zamana kadar neredeydi?
- Bu kadar paraya nasıl sahip oldu? –
- Parasını ne zaman geri çekecek?
- Parayı neyin hazırlığı için piyasaya sürdü?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.