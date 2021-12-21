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21 Ara 2021 - 10:02- Eğitim G: 21 Ara 2021 - 10:04

Uluslararası öğrencilerden ‘’Bi’Dünya Bilgi’’

Büyükşehir ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okulları uluslararası öğrenciler ile ziyaret edip farklı ülkeler hakkında deneyimler yaşattı.
Uluslararası öğrencilerden ‘’Bi’Dünya Bilgi’’ mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki uluslararası öğrencilere yönelik hizmet veren Uluslararası Öğrenci Birimi tarafından ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okullarda öğrencilerde erken yaşta yabancı dil farkındalığı oluşturmak ve kültürlerarası hoşgörüyü artırmak amacıyla hazırlanan “Bi’Dünya Bilgi” projesi, okulların içinde olduğu kadar okulların dışında da ilgi uyandırdı. Bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören Hindistanlı Hamda Valiyaparampath Maliyekkal ile Mirza Talha söz konusu projeye destek vermek için Kocaeli’nin Derince ilçesi Yunus Emre İlkokulu’nu ziyaret etti.

ÖĞRENCİLERLE TEK TEK FOTOĞRAF

Etkinlikte, uluslararası öğrenciler okul girişinde öğrencilerle tek tek fotoğraf çektirirken, okul müdürü Cantürk Şanal tarafından saat kulesi maketi takdim edildi. Hediye takdiminin ardından sınıf ziyaretlerine başlayan uluslararası öğrenciler, ilkokul öğrencilerinin sınıflarına girerek onlarla İngilizce ve Türkçe sohbet etti.

HEYECANLI VE EĞLENCELİ ANLAR

Samimi ve sıcak görüntülere sahne olan sınıf ziyaretlerinde uluslararası öğrenciler, minik öğrencilerin heyecanı karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Sohbette kendi çocukluk dönemlerini hatırlayan misafir öğrenciler,  ilkokul öğrencilerini İngilizce konuşmaları için cesaretlendirdi. Ziyarette ayrıca öğrenci velileri tarafından uluslararası öğrencilere Türk kahvesi ikram edildi.  Uluslararası öğrenciler bu misafirperver davranışla Türk kültürünü yakından tanıma imkânı buldu. Ders zilinin çalmasıy ve ayrılık vaktinin gelmesiyle uluslararası öğrencilerin okula girişiyle başlayan heyecanlı ve eğlenceli anlar yerini hüzne bıraktı.

 

# eğitim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

21 Ara 2021 - 10:02 - Eğitim

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