Rauf Orbay Sokak, yeni çehresine kavuşuyor

Kentin dört bir yanında yol yenileme çalışmaları gerçekleştiren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte yoğun olarak kullanılan bölgelerden Rauf Orbay Sokak’ta yenileme çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Mineral parke kaldırım çalışmalarını tamamlayan ekipler, mineral parke yol yapım çalışmalarında da sona yaklaştı.

MODERN BİR GÖRÜNÜM KAZANACAK

Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, kafelerin bulunduğu ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Rauf Orbay Sokağı İzmit’e yakışır bir görünüme kavuşturmak adına özveriyle çalışıyor. Rauf Orbay Sokak’ta mineral parke yol çalışmalarında sona gelen ekipler, bölgeyi çok daha estetik bir görünüme kavuşturuyor. Son dokunuşlarla yol yenileme çalışmalarını tamamlayacak olan ekipler sokak aydınlatmaları ve peyzaj düzenlemeleriyle bölgeye modern bir görünüm kazandıracak.