Aşı oranında mavi kategorideki iller arasında yer alan kentte, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. Son dozunun üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar, hatırlatma dozlarını olmak için kent genelindeki hastanelere gidiyor. Seka Devlet Hastanesinde 3. doz aşısını olan Fatih Alkan, "Aşı olmak lazım. Aşı olmazsak bu hastalık bitmeyecek. Aşı olmayınca ölüm riski de artıyor." dedi. Erol Alan da 3. dozunu olduğunu belirterek, "Herkes aşısını olsun. Kovid-19'a yakalanmadım ama olanları gördüm. Geçirenleri gördüğüm için tavsiye ediyorum." diye konuştu. Öte yandan, kentte 27 Kasım-3 Aralık'ta 100 bin kişide 327,70 olan yeni vaka sayısı, 4-10 Aralık'ta 282,04'e düştü.
21 Ara 2021 - 10:18- Gündem Güncelleme: 21 Ara 2021 - 10:21
Kocaeli'deki sağlık merkezlerinde aşı yoğunluğu yaşanıyor
Kocaeli'de Kovid-19 aşı takvimine göre son dozunun üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar, hatırlatma dozlarını yaptırmak için aşı merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.