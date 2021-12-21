Kocaeli Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 3 kişiye idari işlem 5 kişiye de adli işlem yapıldı. Yürütülen denetimler kapsamında 17 bin 12 iş yeri, 9 bin 26 kez denetlendi. 5 iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapıldı. Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde, toplam 44 bin 952 araç kontrol edilirken, 59 bin 421 şahıs sorgulandı. Oluşturulan Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 4 bin 877 kişinin ise talebi karşılandı. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 7 bin 922 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi.
21 Ara 2021 - 10:47- Gündem Güncelleme: 21 Ara 2021 - 10:50
Valilik duyurdu: Kocaeli'de tam 8 kişi...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.