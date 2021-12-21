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21 Ara 2021 - 10:47- Gündem G: 21 Ara 2021 - 10:50

Valilik duyurdu: Kocaeli'de tam 8 kişi...
Valilik duyurdu: Kocaeli'de tam 8 kişi... mask

Kocaeli Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 3 kişiye idari işlem 5 kişiye de adli işlem yapıldı. Yürütülen denetimler kapsamında 17 bin 12 iş yeri, 9 bin 26 kez denetlendi. 5 iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapıldı. Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde, toplam 44 bin 952 araç kontrol edilirken, 59 bin 421 şahıs sorgulandı. Oluşturulan Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 4 bin 877 kişinin ise talebi karşılandı. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 7 bin 922 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi.
# sağlık, koronavirüs

21 Ara 2021 - 10:47 - Gündem

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