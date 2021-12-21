700 yıllık köyün tarihe tanıklık eden evleri

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan Örcün köyünün tarihi 700 yıl öncesine dayanıyor. Köyde yıllar önce inşa edilen evler ise görenlerin dikkatini çekiyor. Kurtuluş Savaşı’nda Yunanlılarla savaşılan köyde, birçok ev savaş zamanında yangınlara kurban gitti. Savaş sonrası yeniden yapılan evlerin büyük bir kısmı da 1999 Gölcük depremini gördü. Yeni yapılanmalarla birlikte tarihi binaların çoğu terk edildi, bazıları ise restore edilerek kullanılmaya devam edildi. Tarihi Osmanlı köyü olan Örcün, şimdilerde fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

"YANGINA KURBAN GİDEN EVLER VAR"

Köyün yerlisi 71 yaşındaki Ahmet Karademir, Örcün’ün 700 yıllık tarihe sahip olduğunu belirterek, "Köyümüzde 1923 yıllarında Yunan harbinde hasar görmüş evler var. Ayakta kalan binalar da olmuş. Dedemin evi de yananlar arasında. Yunanlılar buraları ateşe vermiş. Bunun sonrasında tekrardan yenilenme olmuş. Köyümüzün 700 yıllık mazisi var diye biliyoruz. Eski evlerden az kaldı, çoğu yenilendi, tamir gördü. Yeni sisteme göre burası depremde fazla zarar görmedi. Çoğu bina ahşaptı. Yeni binalar ise yüksek. Şu anda aralarında hem tarihle iç içe olanlar hem de eskiler var. 80, 100 civarında hane vardı bu köyde. Mahalle olduktan sonra 200, 300 haneye çıktı" şeklinde konuştu.

"BAZI EVLER ORJİNALLİĞİNİ KORUYOR"

Köydeki evlerin dikkat çektiğini vurgulayan Ahmet Karademir, "Bilhassa son 5 - 10 sene içinde bu evlere daha çok üniversite öğrencileri merak edip geliyorlar. Bazı evler hala orijinalliğini koruyor, cumbaları var. Hala eski, 100 - 200 sene evvelinden kalmış renkli, ufak camları olan evler de var. Onlar dışarıdan gelenlerin ya da üniversite talebelerinin ilgisini çekiyor. O yüzden köyümüz sık sık ziyaret ediliyor" dedi.