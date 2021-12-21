Sepaş Enerji, abonelere bilgi güncellemenin önemini hatırlattı

Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Sepaş Enerji, aboneleri bilgi güncellemeye çağırdı. Buna göre aboneliğin kullanıcı adına olmaması sebebi ile usulsüz elektrik kullanımlarından kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için Sepaş Enerji hizmet noktalarına başvuru yapılabiliyor. Başvurunun ardından eski adresteki abonelik kapatılarak güncel bilgilerin Sepaş Enerji’ye iletilmesi gerekiyor. Bu yılın kasım ayına kadar bilgilerini güncelleyen abone sayısı 74 bin 295 olurken toplamda 103 bin 499 adet kimlik ve iletişim bilgisi güncellendi.

Bilgileri güncel olmayan aboneleri yakından ilgilendiriyor

Adres değiştiren abonelerin, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca ayrıldıkları yerdeki aboneliği iptal edip yeni adreslerindeki aboneliği üzerlerine almaları gerekiyor. Güncel bilgilerin elektrik perakende şirketine iletilmemesi halinde, aboneliğin bir başkası tarafından usulsüzce devam ettirilmesi nedeniyle mağduriyetler yaşanabiliyor.

Başkasının adıyla usulsüz elektrik kullanımı tespit edildiğinde, yönetmelik uyarınca 15 günlük uyarı süresinin ardından cezai yaptırımlar devreye giriyor. Kendilerine tanınan süre zarfında aboneliği üzerine almayıp usulsüz tüketime devam edenlerin enerjisi kesilirken kesme-açma bedelinin 5 katı faturaya yansıtılıyor. Ayrıca abonelik gerçek kullanıcı üzerine alınıncaya dek söz konusu adrese enerji verilmeyip Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ilgili aboneliğe dair bilgilendirme yapılmıyor.

Öte yandan bilgileri güncel olmayan aboneler tüketici hakları, yeni ürünler, kampanyalar ve önemli bilgilendirmelerden de yararlanamıyor.

Dijital hizmet ile güvenli ve kolay bilgi güncelleme

Sepaş Enerji aboneleri kişisel bilgilerini kolaylıkla ve güvenli şekilde güncelleyebiliyorlar. 444 5 186 telefon numaralı çağrı merkezi, www.sepas.com.tr web sitesindeki Bilgi Güncelleme butonu veya Sepaş Cebinde mobil uygulaması üzerinden günün her saati abonelik bilgileri kontrol edilip rahatça güncellenebiliyor.