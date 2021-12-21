Bariyerlere çarpan araç duvarda asılı kaldı

Kaza, sabah saatlerinde Çiftlik Mahallesi Gölcük İtfaiye Grup Amirliği karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki 34 HUB 10 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, demir bariyerlere çarparak duvarda asılı kaldı. Araçta bulunan S.Ö., M.K., R.Y. ve H.A. yaralandı. İlk müdahaleyi kazayı görüp olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Çiftlik Mahallesi Gölcük İtfaiye Grup Amirliği karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki 34 HUB 10 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, demir bariyerlere çarparak duvarda asılı kaldı. Araçta bulunan S.Ö., M.K., R.Y. ve H.A. yaralandı. İlk müdahaleyi kazayı görüp olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.