Bariyerlere çarpan araç duvarda asılı kaldı

Kaza, sabah saatlerinde Çiftlik Mahallesi Gölcük İtfaiye Grup Amirliği karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki 34 HUB 10 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, demir bariyerlere çarparak duvarda asılı kaldı. Araçta bulunan S.Ö., M.K., R.Y. ve H.A. yaralandı. İlk müdahaleyi kazayı görüp olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.