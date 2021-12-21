Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Emniyet müdürlüğü ekiplerimiz 26 kilo 450 gram eroini yaptığı operasyonla ele geçirdi. Devletimize güvenmeye ve destek olmaya devam ediniz" ifadelerini kullandı.
21 Ara 2021 - 12:17- Asayiş Güncelleme: 21 Ara 2021 - 12:19
Kocaeli’de 26 kilo eroin ele geçirildi
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, polis ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında 26 kilo 450 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.