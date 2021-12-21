Kocaeli’de 26 kilo eroin ele geçirildi

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Emniyet müdürlüğü ekiplerimiz 26 kilo 450 gram eroini yaptığı operasyonla ele geçirdi. Devletimize güvenmeye ve destek olmaya devam ediniz" ifadelerini kullandı.