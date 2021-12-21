Kocaeli ve İstanbul’da 159 adet vakıf taşınmazı ihale yoluyla kiraya verilecek

1- İşbu listede özellikleri yazılı taşınmazlar karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden Kira Dosyasındaki "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde İhale listesindeki sıralamasına göre: 05/01/2022 günü saat 10:30'da Selamiali Mh. Cumhuriyet Cd. No:10 adresindeki İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -1. Kat İhale Salonunda yapılacaktır. ihale 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. Noter onaylı kira sözleşmesi Noter tasdik tarihinden itibaren (Kiralar aylık peşin ödenir. ihalede oluşan rakamın üzerine 2022 ve 2023 dönemi aylık kira bedellerine TÜFE 12 aylık ortalamaları oranında kira artışı yapılacak ve Teminat farkları tamamlanacaktır.) Takip eden yıllar için kira süresi sonunda İdare tarafından tebliğ edilecek kira bedelinin kabul edilmesi halinde sözleşme aynı şartlarla devam eder.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...