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21 Ara 2021 - 12:25- Gündem G: 21 Ara 2021 - 12:27

Orman Genel Müdürlüğü 22 Orman Mühendisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Orman Genel Müdürlüğü 22 Orman Mühendisi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 22 Orman Mühendisi alacak mask

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek 1. maddesi, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer  Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla sözlü ve uygulamalı sınavla 22 adet orman mühendisi alımı yapılacak.

Adaylar  başvurularını 24 Aralık 2021 - 5 Ocak 2022  tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile yapabilecek. 

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21 Ara 2021 - 12:25 - Gündem

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