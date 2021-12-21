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21 Ara 2021 - 12:29- Asayiş G: 21 Ara 2021 - 13:11

Gölcüklü galerici tabancayla intihar etti

Gölcük İrşadiye Mahallesi'nde ikamet eden ve Gölcük Galericiler Sitesinde galerisi olan 55 yaşındaki Halil Kamış tabancayla intihar ederek yaşamına son verdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Gölcüklü galerici tabancayla intihar etti mask

Alınan bilgiye göre Gölcük İrşadiye Mahallesinde ikamet eden Gölcük Galericiler Sitesinde galerisi olan Halil Kamış (55) sabah saatlerinde evinde tabancayla başına ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. Ailesi tarafından önce Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan Kamış, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan Kamış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İrşadiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Kamış'ın da amcasının oğlu olan Halil Kamış'ın neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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21 Ara 2021 - 12:29 Kocaeli/ Gölcük- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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