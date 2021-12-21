Gölcüklü galerici tabancayla intihar etti

Alınan bilgiye göre Gölcük İrşadiye Mahallesinde ikamet eden Gölcük Galericiler Sitesinde galerisi olan Halil Kamış (55) sabah saatlerinde evinde tabancayla başına ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. Ailesi tarafından önce Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan Kamış, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan Kamış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İrşadiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Kamış'ın da amcasının oğlu olan Halil Kamış'ın neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.