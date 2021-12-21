İyi aile çocuğu Mouhamed Diop

Kocaelispor’un 21 yaşındaki Senegalli futbolcusu Mouhamed Diop’un yükselen formunun dışında üst üste 3 maçta skora katkı sağlaması da hayli öne çıktı. Dino (9) ve Benhur’un (4) ardından 3 golle takımın en çok gol atan üçüncü futbolcusu olan Diop ile yeşil siyahlı kulüp 5 yıllık sözleşme imzaladı. Gelin Kocaelispor’un bu sezon ki en akıllı yatırım transferlerinden Diop’u biraz daha yakından tanıyalım

30 EYLÜL 200 DOĞUMLU, SENEGALLİ…

Diop 30 Eylül 2000 yılında Senegal’in başkenti Dakar’da dünyaya geldi. Annesi doktor, babası ise Senegal Futbol Federasyonu’nda çalışıyor. Afrika’da büyüyen diğer çocuklara biraz daha şanslı olan Diop futbola Lyon’un Senegal’deki akademisi As Dakar Sacre Creur takımında başladı. Boş zamanlarında da mahalle sokaklarında durmadan çalıştı.

TOKAT ÜNİVERSİTESİ’NE KAYIT YAPTIRDI

Diop’un bu yeteneği ile özellikle amcası ilgilendi. Futbolcunun Türkiye macerası şu şekilde oldu. Genç futbolcu hem eğitim almak hem de oturma izni konusunda fazla detaya düşmemek için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne kayıt oldu. Burada ilk yıl belli bir süre üniversiteyegitti, Türkçe eğitimi aldı. 2 yıl önce de amcasının bağlantıları ile Antalyaspor U-19’unda denenmeye alındı.

EN KALİTELİ GENÇ YABANCI

Antalyaspor U-19 ile Kepezsporarasında hazırlık maçı yapıldı. Futbolcu bir anda herkesin dikkatini çekti.Antalyaspor U-19 takımı antrenörü de Diop için “Buraya gelen genç yabancılar arasında en kalitelisi”yorumunu yaptı. A takıma, Ersun Yanal’a sunulacaktı. Ligin son haftalarıydı. Antalyasporile Beşiktaş arasında Türkiye Kupası finali de vardı.

YANAL BİR TÜRLÜ İZLEYEMEDİ

Kısacası takvim çok yoğun olduğu için Ersun Yanal Diop’u bir türlü izleyemedi. Kulüpte başkanlık yarışı da vardı.Antalya ekibinden bir yetkili “Burasıbiraz karışık. Siz Diop’uPTT’ye (1. Lig) götürün. Orada her takımda çok kısa sürede kendisini gösterir” dedi. Bu gelişmenin ardından Diop Tokat’a döndü. Yaz aylarında hem eğitimini aldı hem de Türkçe dersi görmeye devam etti.

FARIOLI DE BEĞENDİ

Bireysel antrenmanlarını aksatmadan yapan genç futbolcu yine amcasının ve Türkiye’deki partnerlerininvasıtası ile Karagümrükspor’a gitti. O dönemde İstanbul ekibinde AlassaneN’dao da forma giyiyordu. N’dao da Diop’un yetiştiği akademinin bir futbolcusuydu. “Buradan iyi futbolcu yetişiyor” diyen Karagümrük, Diop’u denemeye aldı. Kısa bir süre önce yolların ayrıldığı İtalyan teknik direktör Fariolide beğendiği Diop’a “Senle başlayacağım” dedi.

OYALANDI

Ancak futbolcunun bonservisi ile ilgili sorun yaşandı. Diop’unSenegal’deki akademisi kendilerinden habersiz iş yapıldığını anladı ve bu nedenle Karagümrük ekibine sitemliydi. Kulüp Diop’u hayli oyaladı. Karagümrükspor yabancılar aldı, kontenjan da doldu ancak Diopile tasarruf, bir gelişme yaşanmadı.

DINO’YU SUNAN EKİP

Bonservisi alınamayınca futbolcuyu Karagümrük ekibinden ayrıldı.Diopİstanbul’da bir süre otelde kaldı. Futbolcunun Türkiye’deki temsilcileri,başta Hayati Şen olmak üzere Gökhan Tabakcığlu, Necdet Çakır, Almanya’dan da Mustafa Öztürk, Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ile irtibata geçti. Bu ekip aynı zamanda geçen Dino’yu Kocaelispor’a tavsiye eden, ancak transferini gerçekleştiremeyen ekipti.

AYAĞININ TOZU İLE MAÇA ÇIKTI

Akçay Diop ile ilgili “Siz iyi diyorsanız gelsin, bir bakalım” yanıtını verdi. Diop, Körfez’deki Alpaslan Türkeş Stadı’na otobüsle geldi, tesislere getirildi ve ayağının tozu ile BAL takımlarından Altınova ile oynanan hazırlık maçındaforma giydi. Bu maçta “Kim bu çocuk” yorumları yapıldı, Alpay’ın golüne katkı sağladı. Bir süre daha antrenmana çıktı ve beğenildi.

DIOP ORTAMI ÇOK SEVDİ

Erzurumspor da futbolcuyu istiyordu. Hatta KocaelisporDiop’adeneme süreci sonrası imza attırmak istedi. Erzurum ise direkt kontrat önerdi.Diop, Kocaelispor’da ortama kısa sürede alıştı, beğendi, arkadaşlarına ısındı ve Kocaeli şehrinin lokasyonunun etkisi ile de Kocaelispor’da kalmak istedi. Ardından anlaşma sürecine geçildi.

KAPIYI 250 EURO’DAN AÇTILAR

Futbolcunun bonservisinin bulunduğu Dakar’daki akademi kapıyı 250 bin Euro’dan açtı. Bu para henüz bilinmeyen bir futbolcu için çok yüksekti. Hayati Şen’ın gayretleri Afrikalı avukat Malik’in de girişimleri sonrası rakam 100 bin Euro’ya çekildi. Kocaelispor ile Akademi 100 bin Euro yetiştirme bedeli ile anlaştı ve sonraki satıştan da akademiye yüzde 10 pay verildi. Diop ile aylık düşük bir maaş ve maç başı anlaşmasına imza attı. Öte yandan Diop bu sezon 15 maçta sahaya 11’de çıkarsa bir miktar da bonus kazanacak.

ÜST ÜSTE 3 MAÇTA GOL ATTI

21 yaşındaki orta saha oyuncusu gole yakın bölgede oynayabiliyor. 6 numara ve sağ kanatta da görev verilirse verimli olabiliyor. Bu sezon yeşil siyahlı forma ile 8 lig 2 de kupa maçına çıkan Diop ligde 3 gole (Erzurum, Altınordu ve Eyüp) imza attı. Futbolcunun alt ve üst beden gelişimlerini tamamladığında Kocaelispor’a hem katkı hem de para kazandıracağına kesin gözü ile bakılıyor.