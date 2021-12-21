Kocaelispor’da orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren ile yollar ayrılıyor. Deneyimli futbolcu gün içinde alacaklarına karşılık sözleşmesini fesih edecek. Kocaelispor forması altında sezonun ilk yarısında 14 lig, 2 de kupa maçında oynayan Yılmaz bu maçların 12’sinde sahaya 11’de çıktı. Yılmaz’ın 3. Lig 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Iğdır Futbol Kulübü anlaştığı öğrenildi.