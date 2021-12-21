Kocaelispor’da orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren ile yollar ayrılıyor. Deneyimli futbolcu gün içinde alacaklarına karşılık sözleşmesini fesih edecek. Kocaelispor forması altında sezonun ilk yarısında 14 lig, 2 de kupa maçında oynayan Yılmaz bu maçların 12’sinde sahaya 11’de çıktı. Yılmaz’ın 3. Lig 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Iğdır Futbol Kulübü anlaştığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.