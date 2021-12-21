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21 Ara 2021 - 17:00- Spor G: 21 Ara 2021 - 17:01

Yılmaz Özeren ile yollar ayrılıyor…
Yılmaz Özeren ile yollar ayrılıyor… mask

Kocaelispor’da orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren ile yollar ayrılıyor. Deneyimli futbolcu gün içinde alacaklarına karşılık sözleşmesini fesih edecek. Kocaelispor forması altında sezonun ilk yarısında 14 lig, 2 de kupa maçında oynayan Yılmaz bu maçların 12’sinde sahaya 11’de çıktı. Yılmaz’ın 3. Lig 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Iğdır Futbol Kulübü anlaştığı öğrenildi.
# Kocaelispor

21 Ara 2021 - 17:00 - Spor

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