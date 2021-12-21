Karafırtınalar: Sıra kocaelispor’da

Adanaspor’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, “Son maçta her şeyiyle önemli bir takıma ligin dominant takımlarından bir tanesini yendik. Camiaya hayırlı olsun. Ama Kocaeli’de devamı gelmeli” dedi
ANNESİ HASTA OLAN OYUNCUMUZ GELİYOR OYNUYOR…
Umutcan İşledici-ADANA (İHA) – Adanaspor’da Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Öncelikle oyuncularımı kutluyorum, hem skor adına hem oyun adına hem de mücadele adına. Çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz çok hasta oyuncumuz var. Sakat oyuncumuz var. Annesi hastanede olan oyuncumuz var. Ancak hepsi özveriyle antrenmanlarını hiç aksatmadan geldiler. Bütün alkışı hak ediyorlar. Kolay bir şey değil. Herkes bir şeyler söylüyor ama bir yolu bilmek var. Bir de yolu gitmek var. Biz bu futbolcu kardeşlerimle kolay da bir yol gitmiyoruz ama oldukça da mesafe aldık. Daha da çok yolumuz var. Önemli bir üç puan kazandık. Kocaelispor’da önemli oyuncular var ve çabuk atağa kalkıyorlar. Dikkat edeceğiz” diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.