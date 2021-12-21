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21 Ara 2021 - 15:15- Spor G: 21 Ara 2021 - 15:16

İstanbul Samsun’u yendi, Kocaelispor’u aşağıya itti
İstanbul Samsun’u yendi, Kocaelispor’u aşağıya itti mask

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 2-1 mağlup etti, Kocaelispor’u bir basamak aşağıya itti.

MAÇTAN DAKİKALAR…

23. dakikada Yasin Öztekin’in pasında cezası dışı sağ tarafında topla buluşan Ali Ülgen’in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen Uysal’da kaldı.

23. dakikada Berkay Görmez ile verkaç yapan Valon Ethemi’nin ceza yayından sert vuruşunda kaleci Nurullah Aslan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada ceza sahası dışı sol tarafından Melih Kabasakal’ın ortasında arka direkte Ologo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

65. dakikada orta sahanın sol tarafında Vukan Savicevic’in Berkay Görmez’e yaptığı hareket sonrasında hakem Direnç Tonusluoğlu sarı kart gösterdi. Maçta ikinci sarı kartını gören Savicevic kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

73. dakikada Ali Yaşar'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mehmet Yeşil'in indirdiği topa Valon Ethemi'nin ceza yayı içinden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

82. dakikada sağ kanattan içeriye hareketlenen Melih Okutan pasını Fofana’ya aktardı. Fofana ceza yayının sağından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

90+4. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Mehmet Yeşil'in içeriye çevirdiği topu alan Melih Kabasakal düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

İSTANBULSPOR: 2 - SAMSUNSPOR: 1

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu **, Ekrem Kan **, Oğuz Terzi **

İSTANBULSPOR: Alperen Uysal **, Oğuzhan Berber ** (Emir Kaan Gültekin dk. 74 *), Ologo **, Mehmet Yeşil **, Ali Yaşar **, Berkay Görmez ** Ferhat Yazgan **, Muammer Sarıkaya ** (Eslem Öztürk dk. 74 **), Melih Kabasakal ***, Valon Ethemi ** (Kağan Miray Bağış dk. 90+6 ?), İbrahim Yılmaz **

YEDEKLER: Marin Ljubic, Tuncer Duhan Aksu, Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Yusuf Ali Özer, Mertan Caner Öztürk

TEKNİK DİREKTÖR: Osman Zeki Korkmaz

SAMSUNSPOR: Nurullah Aslan *, Alaaddin Okumuş **, Berk Taşkın **, Soner Gönül **, Ali Ülgen ** (Melih Okutan dk. 78 *), Hüseyin Öztürk **, Cihan Kahraman **, Vukan Savicevic *, Yasin Öztekin *, Fofana ** (Polat Yaldır dk. 87 ?), Tomane **

YEDEKLER: Aykut Özer, Alp Tutar, Emir Hakan Patan, Ertekin Kurumehmetoğlu, Semih Altıkulaç, Melih Altıkulaç, Ali Kılıç

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

GOLLER: Valon Ethemi (dk. 73), Melih Kabasakal (dk. 90+4) (İstanbulspor), Fofana (dk. 82) (Samsunsspor)

KIRMIZI KART: Vukan Savicevic (dk. 65) (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Cihan Kahraman, Yasin Öztekin (Samsunspor), Mehmet Yeşil (İstanbulspor)

# Kocaelispor

21 Ara 2021 - 15:15 - Spor

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