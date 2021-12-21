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21 Ara 2021 - 15:15- Spor G: 21 Ara 2021 - 15:17

Keçiörenspor Eze’yi satmayacak
Keçiörenspor Eze’yi satmayacak mask
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Kocaelispor’un ve birçok takımın devre arası transfer listesinde bulunan Keçiörengücü’nün santrforu Eze’nin satılmayacağı belirtildi. 19 puanla düşme hattının averajla bir basamak üzerinde bulunan Ankara ekibinin en etkili ismi olan Eze ile ilgili Kocaelispor’un niyeti olduğu, futbolcunun temsilcisi ile temasa geçildiği ve maliyetinin sorulduğu öğrenildi.

DAHA İYİSİNİ BULAMAYIZ

16 maçta 8 gole imza atan Nijeryalı Emeka Friday Eze için Keçiörengücü tarafı zor bir süreçten geçtiklerini, Eze’nin verilmesi halinde daha iyisini bulmak zorunda olduklarını, böyle bir futbolcunun da maliyetinin yüksek olacağı düşüncesi ile futbolcuyu kesinlikle satmayacaklarını ifade etti.

 
# Kocaelispor

21 Ara 2021 - 15:15 - Spor

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